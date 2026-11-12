25º Festival de Sopas este fim-de-semana em São Paio (Gouveia)

A Junta de Freguesia de São Paio vai organizar no fim de semana o 25º Festival de Sopas da Serra da Estrela, que decorrerá na Adega Casa Américo, naquela localidade do concelho de Gouveia.

O júri do concurso é constituído pelo chef Óscar Gomes Cabral, natural de São Paio; pelo chef Hélio Loureiro, convidado especial desta edição; por Cláudia Brito, em representação da Confraria Báquica, Gastronómica e do Requeijão da Serra da Estrela; pelo chef Paulo Cardoso, do Instituto de Gouveia – Escola Profissional; pela chef Sandra Pimenta, do restaurante “A Sandra”, em Aldeias; e pelo chef Paulo Silva, da Universidade Politécnica da Guarda. A novidade deste ano é a adoção do regime de “prova cega”, em que os jurados não saberão a proveniência nem quem confecionou a sopa que estão a avaliar. Os critérios a ter em conta na análise são sabor, acuidade técnica, apresentação, inovação/criatividade e a “paisagem gastronómica local”, explica a organização.

Para o presidente da Junta de São Paio, Rui Costa, o Festival de Sopas tem «importância para a celebração da gastronomia em comunidade e para a sua aproximação, como também do papel muito relevante, do ponto de vista alimentar e não só da sopa».