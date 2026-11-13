Livro reúne a história da saúde na Guarda antes e depois do 25 de Abril

A história da saúde na Guarda, antes e depois da Revolução de Abril, está reunida na obra «A Saúde na Guarda – Antes e Depois de Abril», apresentada esta sexta-feira, 13 de novembro, na Sala António de Almeida Santos, na Câmara Municipal da Guarda. Coordenado pelo médico José Valbom, o livro reúne contributos de 39 profissionais que trabalham ou trabalharam na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda e foi apresentado por Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde.

Trata-se de uma obra coletiva que procura preservar a memória, reconhecer o percurso das instituições e homenagear os profissionais que, ao longo de várias gerações, construíram a história da saúde na região.

«É uma obra coletiva onde ninguém tem um papel mais importante do que os outros», sublinha José Valbom, destacando a diversidade dos participantes, das especialidades e das gerações representadas. Dos testemunhos de profissionais mais antigos aos contributos de elementos das atuais equipas de Cuidados Domiciliários e Hospitalização Domiciliária, o livro percorre diferentes épocas e dimensões da prestação de cuidados de saúde.

O coordenador considera que a Guarda possui uma especificidade histórica que importa valorizar, lembrando que, antes do 25 de Abril, a região dispunha de «uma estrutura de saúde de primeiro nível», destacando o Hospital Sousa Martins, que, afirma, «nos cumpre honrar e dignificar».

Uma parte significativa da publicação é dedicada precisamente ao Hospital e ao Sanatório Sousa Martins, incluindo um texto do historiador Hélder Sequeira e um contributo da escritora Maria João Lopo de Carvalho sobre o seu bisavô, Lopo de Carvalho. A obra inclui ainda uma entrevista ao médico Doutor Santana, falecido aos 99 anos.

José Valbom reconhece, contudo, que o livro não encerra toda a história contemporânea da saúde na Guarda. «Temos a certeza de que algumas áreas vão ficar descobertas», admite, manifestando a esperança de que a publicação possa inspirar um segundo volume, capaz de aprofundar matérias e promover uma reflexão estratégica sobre o futuro da saúde na região.

Mais do que um registo histórico, «A Saúde na Guarda – Antes e Depois de Abril» constitui um exercício de memória coletiva e de reconhecimento de uma instituição e dos seus profissionais, cujo percurso faz parte da própria identidade da cidade e do distrito.