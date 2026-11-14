Manifestação “Casa para Viver” juntou cerca de 20 pessoas na Guarda

Cerca de 20 pessoas participaram, este sábado, na Guarda, na manifestação nacional convocada pela plataforma “Casa Para Viver”, que exige a reversão da nova lei do arrendamento e o direito à habitação, entre outras medidas.

“Não nos vão roubar o direito a morar” é o lema comum dos 32 protestos pelo direito à habitação agendados um pouco por todo o país. Na Guarda, os manifestantes concentraram-se no cruzamento entre a Rua do Comércio e a Rua Direita, no centro histórico.

“Rendas reguladas para que baixem”, “Mais vizinhos, menos turismo” e “Travão à especulação imobiliária” foram algumas palavras de ordem exibidas em cartazes. A iniciativa contou com intervenções de Tomás Rangel, do movimento “Casa para Viver”, José Pedro Branquinho, coordenador da União de Sindicatos da Guarda, e representantes de outros movimentos.

A proposta de lei do Governo para alterar o regime de arrendamento urbano – aprovada na generalidade, com o voto a favor de PSD, IL e CDS-PP e a abstenção do Chega – abre caminho a contratos mais flexíveis e despejos mais céleres.

O movimento Casa Para Viver reúne uma centena de associações e coletivos pela habitação e por mais regulação das rendas, dos contratos, dos despejos, das casas devolutas, do alojamento local, da especulação imobiliária.