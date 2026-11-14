Festival Gastronómico Ibérico do Cabrito no Forno a Lenha e Jornadas Cinegéticas já arrancou em Salvador (Penamacor)

Arrancou esta sexta-feira, em Salvador (Penamacor), o 1º Festival Gastronómico Ibérico do Cabrito no Forno a Lenha e Jornadas Cinegéticas.

Para este sábado a programação começou com provas de Santo Huberto, uma montaria mista e animação de rua ao longo do dia. A partir das 21 horas, atuará a artista Layla, seguida de Virgílio Faleiro e do DJ Giga.

O festival pretende valorizar os sabores e as tradições de Salvador, dando destaque ao seu património gastronómico e rural. «A tradição do cabrito e do pastoreio, enraizada há várias gerações na freguesia, reflete a ligação da comunidade ao mundo rural, sendo o cabrito assado em forno a lenha um símbolo da identidade local que importa preservar», adianta o município de Penamacor em comunicado enviado a O INTERIOR.

O evento decorre até domingo, numa iniciativa da Associação Amigos de Salvador, com o apoio do município de Penamacor e da Junta de Freguesia local, para «afirmar Salvador como um ponto de encontro entre a gastronomia, a cultura, a tradição rural e a atividade cinegética, promovendo os produtos locais e valorizando o território».