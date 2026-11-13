Já abriu o Beira Interior – Vinhos & Sabores em Pinhel

Já abriu, em Pinhel, a 11ª edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores, que reúne produtores de 20 concelhos dos distritos da Guarda e Castelo Branco no Centro Logístico da “cidade-falcão” para mostrar e dar a provar o que de melhor se produz de Proença-a-Nova a Figueira de Castelo Rodrigo.

O certame foi inaugurado pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. O Beira Interior – Vinhos & Sabores é promovido pela Câmara de Pinhel, em colaboração com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), e vai contar com 50 expositores de vinhos e de outras áreas de negócio ligadas aos produtos locais, como o mel, os doces, o azeite, o pão e os enchidos.

Até domingo, há um Salão de Vinhos e Sabores, provas comentadas de vinhos – uma delas pelo primeiro e único “Master of Wine” português, o guardense Tiago Macena; sessões de “showcooking” com os chefs Estrela Michelin Diogo Rocha e Óscar Geadas e o “influencer” Rodrigo Meneses.

Pela primeira vez, haverá também um jantar vínico, este sábado, onde as iguarias locais vão “casar” com a heterogeneidade dos vinhos da Beira Interior. O certame fica completo com uma área de restauração, música ao vivo e o habitual concurso de vinhos, que vai distinguir os melhores néctares presentes.

Depois da bem-sucedida experiência do ano passado, a artista plástica Ekaterina Zavodun Pereira está de regresso, desta vez para orientar uma “masterclass” de pintura com vinho na tarde de sábado.