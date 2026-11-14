Rotary organiza “Conversas Indiscretas” com sete mulheres empreendedoras

O Rotary Club da Guarda vai dinamizar no Auditório do NERGA, na Guarda, o ciclo “Conversas Indiscretas” onde se pretende debater, «de forma aberta e transparente, os temas mais marcantes da atualidade social».

A próxima sessão está agendada para a próxima terça-feira, 17 de novembro, e será inteiramente «dedicada ao empreendedorismo feminino».

Desenvolvido em parceria com o NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda, o evento assinala a 2ª edição do Dia da Mulher Empreendedora sob o mote “Mulheres que Fazem Acontecer – Histórias reais. Ideias. Fracassos. Coragem. Futuro”. O objetivo da iniciativa, segundo a organização, «é dar palco e visibilidade às mulheres que geram valor económico e social no interior do país, após o sucesso registado na primeira edição».

A programação inicia-se às 16h30 com uma receção aos participantes e uma mostra dedicada a negócios e projetos liderados por empreendedoras da região. A abertura oficial da sessão está marcada para as 17h30.

O painel principal será composto por sete oradoras convidadas que vão partilhar as suas «experiências de forma autêntica e sem filtros»: Catarina Dourado (Brasão Dourado Turismo), Inês Andrade (Bendada International Music Festival), Joana Malaca (produtora e coordenadora de eventos), Júlia Pina (empreendedora social), Lurdes Carvalho (Quinta dos Termos), Sílvia Massano (Sílvia Massano Consultores e Cardinal Sonhador) e Virginia Carrera Garrosa (coordenadora do projeto transfronteiriço EDIMET).