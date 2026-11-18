A GNR sinalizou, através dos Censos Sénior 5.902 idosos sozinhos ou isolados no distrito da Guarda – o distrito com mais pessoas em situação de isolamento desde 2023. São mais 50 pessoas do que no ano transato de 2025, quando a GNR tinha identificado 5.852 idosos sozinhos ou isolados.

Em todo o país, a operação Censos Sénior 2026 permitiu à GNR sinalizar 42.980 idosos em situação de vulnerabilidade, menos 94 do que em 2025, ano em que foram identificadas 43.074 pessoas nesta situação.

Com a operação, a GNR alertou as pessoas idosas para a «importância de adotarem comportamentos de autoproteção, de forma a reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente de violência, burla e furto».

A lista dos distritos com mais idosos sozinhos ou isolados é encabeçada pela Guarda (5.902), à qual se segue Vila Real (5.243) e Bragança (4.586). Já os distritos com menos idosos isolados são Porto (856), Leiria (891) e Braga (947).