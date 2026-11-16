Cancelado projeto de fábrica de biometano em Avelãs de Ambom e Pêra do Moço (Guarda)

A Lambert Bioenergy anunciou que decidiu cancelar o projeto de instalação de uma unidade de produção de biometano, no concelho da Guarda. A decisão é justificada pela desistência da venda dos terrenos por parte dos respetivos proprietários, «que optaram por não avançar com o negócio em nome da harmonia e da coesão da comunidade local», adiantou a empresa em comunicado enviado a O INTERIOR.

A multinacional pretendia investir entre 25 a 30 milhões de euros e criar até 30 postos de trabalho na área das freguesias de Pêra do Moço e Avelãs de Ambom. «Apesar de considerarem [os proprietários] que o projeto traria importantes benefícios para a comunidade, fizeram-no depois de ponderarem as preocupações manifestadas por moradores e pelas populações vizinhas, e

consideraram que o bom relacionamento entre vizinhos e a tranquilidade da comunidade devem prevalecer sobre qualquer interesse individual ou económico», acrescentou a empresa, representada localmente pela Biometano Cosmos Lda.

«A Lambert Bioenergy reafirma o compromisso de atuar com transparência e de respeitar as comunidades onde desenvolve a sua atividade, conforme foi sempre transmitido nas apresentações do projeto às populações», conclui a multinacional.

Em setembro, a Câmara e a Assembleia Municipal da Guarda tinham aprovado a declaração de interesse municipal para o projeto.