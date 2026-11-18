O União Futebol Clube de Arcozelo da Serra (Gouveia), que regressou este ano ao Distrital de Futebol e milita na IIª Liga da Associação de Futebol da Guarda,

vai requalificar os balneários e melhorar as condições de segurança, acessibilidade e conforto das suas instalações desportivas.

O investimento previsto é de 55.129 euros e será comparticipado em partes iguais, de 27.565 euros, pelo município de Gouveia e o Comité Olímpico de Portugal. O respetivo contrato-programa foi celebrado entre a autarquia e o clube no domingo na sequência da aprovação da candidatura apresentada ao Comité Olímpico de Portugal. O objetivo dos trabalhos é «melhorar as condições de utilização dos equipamentos desportivos do clube, reforçando a funcionalidade dos balneários e a segurança das instalações», adiantou a autarquia gouveense.