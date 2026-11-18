A dupla David e Sérgio Saraiva fechou, no fim de semana, a época com uma boa prestação no autódromo do Estoril numa prova que contou com a presença de grandes nomes do automobilismo nacional e internacional, como Ivan Domingues, Filipe Albuquerque, António Félix da Costa e Arvid Lindblad, piloto da equipa de Fórmula 1 Racing Bulls.

David e Sérgio Saraiva conquistaram a terceira posição nos treinos livres e o a décima nos treinos cronometrados, lugar de onde partiu o Caterham N3 para terminar em 8º na primeira corrida. Contudo, uma especificidade técnica, sem qualquer impacto no rendimento do carro, ditou a desclassificação. No sábado, David Saraiva arrancou da 34ª posição da grelha de partida e cortou a meta em 8º. Na corrida seguinte foi a vez de Sérgio Saraiva brilhar e terminar novamente em terceiro, numa manga ganha por Filipe Albuquerque. Na última prova do fim de semana, David Saraiva partiu do oitavo lugar e viu o desempenho do seu carro afetado por um furo lento, tendo terminado na sexta posição.