Bruna Santos, aluna da Escola Secundária da Sé, na Guarda, arbitrou pela primeira vez, no domingo, um jogo oficial de voleibol após completar

o percurso de formação iniciado no âmbito do Desporto Escolar.

A estudante de 16 anos dirigiu o primeiro encontro da equipa de infantis femininos do Agrupamento de Escolas da Sé. Bruna Santos concluiu a formação níveis 1, 2 e 3 do Plano Nacional de Formação de Juízes-Árbitros Escolares (PNFJAE). Posteriormente, Bruna Santos frequentou o curso de árbitros de nível 1 da Federação Portuguesa de Voleibol, organizado em janeiro pela Associação de Voleibol da Guarda. «A arbitragem é também uma oportunidade de participação ativa dos alunos no fenómeno desportivo, permitindo-lhes assumir novos desafios e contribuir para o desenvolvimento do Desporto Escolar», adiantou o Agrupamento guardense numa publicação nas redes sociais.