O Escola Velha Teatro, de Gouveia, estreia na sexta-feira (21h30), no seu auditório, a peça “Os Malefícios do Tabaco”, de Anton Tchkhov, um monólogo em um ato com encenação e interpretação de João Paulo Costa.
Em cena, um conferencista pretende palestrar sobre “Os Malefícios do tabaco”, mas, apesar da sua boa vontade, a sessão desvia-se constantemente do tema central e aborda a fragilidade da condição humana. «O resultado faz rir e pensar, mas também reconhecer um pouco de nós próprios em Ivan Nioukhine», adianta o grupo gouveense. A peça tem reposição no sábado no auditório do Escola Velha.
Escola Velha Teatro de Gouveia encena monólogo de Tchekhov
O Escola Velha Teatro, de Gouveia, estreia na sexta-feira (21h30), no seu auditório, a peça “Os Malefícios do Tabaco”, de Anton Tchkhov, um monólogo em um ato com encenação e interpretação de João Paulo Costa.
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