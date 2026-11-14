Cultura

Novo álbum traz Cassete Pirata ao Teatro Municipal da Covilhã esta noite

14 Novembro, 2026
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Escrito por Luís Martins

Os Cassete Pirata atuam esta noite (21h30) no Teatro Municipal da Covilhã para apresentar o novo álbum “A Sombra” e celebrar 10 anos de carreira.

A banda nasceu em 2016 pela mão de cinco amigos unidos pelo jazz, com vontade de escrever e descobrir novas canções em português, num regresso às referências, paisagens e sons que todos temos em comum.

Os Cassete Pirata são João Firmino (guitarra), António Quintino (baixo), João Pinheiro (bateria), Margarida Campelo e Joana Espadinha (vozes e teclados).

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Luís Martins

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