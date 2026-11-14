«Vamos lutar sempre pelos três pontos e procurar a manutenção o mais cedo possível»

P – O Guarda FC continua na zona de despromoção. Qual a receita para ultrapassar esta fase inicial e garantir um lugar mais confortável na classificação?

R – O importante nesta altura é termos os pés bem assentes no chão e sermos realistas. A equipa necessita ainda de muito trabalho. Há uma parte inicial que está a ser felizmente aceite pelo grupo de trabalho. Os jogadores têm que se sentir felizes na ideia que nós apresentámos. O que nós queremos é dar continuidade a este período inicial com maior segurança, maior qualidade nas nossas ações e os jogadores, diariamente, irem crescendo e sentirem-se mais preparados para o jogo.

P – Como caracteriza esta Série B do Campeonato de Portugal? Concorda que é a mais competitiva da prova?

R – É um campeonato muito equilibrado e as equipas são muito iguais. O fator casa e o fator visitante nem sempre acontecem com a naturalidade que muitas vezes deveriam acontecer. Acredito que, com o tempo e com todo o processo que estamos a ter com estes jogadores, a equipa vai crescer cada vez mais, mas é necessário muita coisa para isso acontecer. É uma equipa que tem um processo já solidificado e uma ideia precisa daquilo que é preciso fazer dentro do campo, nas diversas fases do jogo, mas o Campeonato de Portugal é uma maratona e temos que criar dia-a-dia e jogo-a-jogo os alicerces para podermos ser felizes. É preciso muito equilíbrio, muita calma, muita estabilidade emocional para ajudarmos os jogadores que temos no plantel, num objetivo único: lutarmos pelos três pontos, procurando a manutenção o mais cedo possível. Esta cidade, esta zona do país, tem que ter equipas em campeonatos desta natureza ou campeonatos superiores. Estamos numa série que apresenta cada vez mais algumas equipas que militaram na Liga 3 e também habituadas ao próprio Campeonato de Portugal, que querem marcar uma posição. O Guarda FC, nos últimos anos, saiu de um contexto diferente, subiu e depois desceu, seria muito importante esta manutenção.

P – O plantel já vem da anterior equipa técnica. É possível que, na próxima janela de mercado, aconteçam entradas e saídas?

R – Tudo tem o seu tempo, tudo será feito com a devida análise, tentando sempre respeitar os intervenientes deste processo que são os atletas. São a parte mais importante daquilo que é o jogo e são eles que, no fundo, fazem o espetáculo, por isso, temos que respeitar sempre os jogadores, e, ao mesmo tempo, acreditar nas nossas ideias, procurando alterar aquilo que deve ser modificado.

P – Espera o apoio dos adeptos guardenses nesta caminhada?

R – É importante que o sócio e o adepto que gosta do seu clube esteja presente nos jogos. Quando se joga em casa, o apoio pode ser decisivo. O décimo segundo jogador é importante para qualquer equipa e nós não fugimos à regra. É importante que a própria região e a cidade da Guarda sejam valorizadas.

P – Depois de ter passado por mais de três dezenas de clubes, o que o levou a aceitar este desafio?

R – Gosto muito desta zona, depois de ter sido feliz em Viseu, quando subimos à II Liga, quando trabalhei no Covilhã, de que gostei bastante também, tive uma experiência gratificante na zona de Tondela, estive também na Sertã, onde também fui feliz e habituei-me a perceber que as pessoas são especiais, com uma maneira de ser muito própria, que me agrada. Apareceu o convite que já tinha acontecido há uns anos, quando o Guarda FC subiu de divisão e na altura disse que não era po momento para vir. Após a minha saída do Vitória FC, as coisas reuniram-se para eu poder continuar a treinar. Gosto de desafios, é aliciante poder fazer história e colocar um clube num campo de estabilidade para poder ter presente e futuro. Na carreira de um treinador, as coisas acontecem de uma forma natural. Os meus 43 anos como treinador fez-me sentir vontade de aceitar este desafio.