«Espero que, daqui a algum tempo, possamos usar a aplicação e evitar os problemas que temos nos transportes urbanos da Guarda»

P – Está a desenvolver uma aplicação para o telemóvel, cujo objetivo é ajudar as pessoas a utilizar os transportes públicos da Guarda. De que se trata e porquê criá-la?

R – Encontrei um problema e percebi que era geral. No meu caso, que sou estudante da Escola Secundária da Sé, para apanhar o autocarro tinha que ir ao site e procurar nos horários o autocarro para um determinado sítio. Tinha também que ir ao Google Maps para perceber qual seria a paragem mais próxima para nos levar para o local desejado. Percebi que havia este problema e vi-o como uma oportunidade de desenvolver a aplicação que nos permite utilizar a localização do telemóvel, inserir o local da cidade para onde queremos ir e perceber onde estão as paragens indicadas para determinada viagem. Introduzi, manualmente, os dados relativos aos horários dos autocarros e as coordenadas das paragens, e a aplicação calcula o tempo e distância das viagens que queremos fazer e recomenda qual a melhor alternativa – escolher uma determinada paragem e esperar pelo autocarro ou, por outro lado, ir a pé.

P – Em que ponto está a aplicação?

R – Demorei cerca de um mês a desenvolver a aplicação. Já a tenho no telemóvel e testei-a durante vários dias, em vários percursos, etc. Contudo, ainda não há uma versão disponível para o público. Ou seja, só quem tem o link de acesso direto à aplicação é que a consegue descarregar para o telemóvel.

P – Na fase de testes, foram encontrados e corrigidos muitos erros na aplicação de telemóvel?

R – Neste momento o meu meio de transporte é uma mota, mas ainda assim vou testando a aplicação para encontrar erros – tal como aconteceu há poucos dias, quando percebi que às 22h30 a aplicação dizia que não havia mais autocarros numa determinada linha e, depois de verificar, existia realmente um autocarro a passar numa outra linha para a qual me poderia dirigir. Detetei dúzias de erros que já fui corrigindo e, neste momento, com os testes vão-se descobrindo mais.

P – Quantas pessoas é que têm acesso a esta aplicação neste momento e qual é o “feedback”?

R – Neste momento, eu e o meu pai. Já a minha avó não tem muita facilidade em mexer nos telemóveis e já está habituada a ter em papel o horário das linhas, mas ainda assim considera a aplicação para o telemóvel uma boa inovação que está a tentar usar.

P – E pensa disponibilizar esta aplicação a toda a gente? Quais são as hipóteses em cima da mesa?

R – Para isso é preciso inclui-la na App Store – o que acarreta o curso de cerca de 100 euros por ano – e a partir daí qualquer pessoa poderia utilizá-la. Creio que é realmente uma boa solução para o problema que já descrevi. Entretanto, já contactei a Câmara Municipal da Guarda e tenho uma reunião agendada com o vereador Rui Melo para falar deste assunto. Espero que a Câmara Municipal considere isto como uma iniciativa que vai trazer vantagens para a cidade e os transportes da Guarda.

P – Enquanto estudante conhece muitos alunos que utilizam transportes públicos. O que dizem sobre a aplicação?

R – Eu tirei a carta de mota em setembro e até lá andei sempre de autocarro. Mostrei a aplicação a alguns amigos – apesar de ter sido um grupo muito restrito, para não divulgar a ideia de forma exponencial, mas a quem mostrei consideraram a ideia muito positiva e que dá muito jeito.

P – A aposta nesta aplicação é algo momentâneo ou é uma aposta para o futuro?

R – Daqui a um ano vou para a universidade, mas penso nisto como uma inovação que vai dar frutos. Pode não ser agora, no imediato, mas daqui a algum tempo as pessoas mais novas, e até eu, poderemos usar a aplicação e evitar ter os problemas que temos agora nos transportes urbanos da Guarda.

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DADOS PERFIL:

Tomás Rodrigues

Idade: 17 anos

Naturalidade: Guarda

Profissão: Jornalista, atualmente delegado da Agência Lusa na Região Autónoma dos Açores

Currículo (resumido): Aluno de 12º ano da Escola Secundária da Sé, a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias; Tenciona seguir Medicina ou Engenharia Aeroespacial no ensino superior.

Livro preferido: “Pai Rico, Pai Pobre”

Hobbies: Ginásio, andar bicicleta, correr a andar de mota