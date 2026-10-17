Seia recebe concentração de velocidade/barreiras

O Centro de Formação das Beiras vai realizar, no dia 31 de outubro, no Estádio Municipal de Seia, uma concentração de velocidade/barreiras, destinada a atletas dos escalões 2009/2010 e 2011/2012.

Daniela Ferreira será a formadora, sendo que a Associação de Atletismo da Guarda estará representada pelas atletas Beatriz Pires (ACR Senhora Desterro), Íris Oliveira, Filipa Inácio e Mara Oliveira (CA Seia), Margarida Santos e Rita Figueiredo (ambas do NDC Gouveia). A concentração contará igualmente com a participação de atletas das Associações de Atletismo de Aveiro, Coimbra e Viseu. Em simultâneo, esta iniciativa integra uma ação de formação creditada destinada a treinadores para efeitos de renovação do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD).