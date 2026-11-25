Lurdes Ferrão, atleta da CERCIG, integrou a equipa de basquetebol 3×3 da Special Olympics Portugal que venceu o torneio daquela modalidade no Campeonato Internacional de Desporto Unificado Feminino, que decorreu de 20 a 22 de novembro, em Reus (Espanha).

«É mais uma grande conquista de Lurdes Ferrão, habituada a alcançar excelentes resultados desportivos, e motivo de enorme orgulho para a CERCIG e para a cidade da Guarda», reagiu a instituição numa nota enviada a O INTERIOR. O resultado «é também o reconhecimento do investimento e empenho contínuo da CERCIG na promoção do desporto inclusivo, acreditando que o desporto é um caminho privilegiado para a participação, a igualdade de oportunidades e a valorização das capacidades de cada pessoa», é referido.