36 alunos ficaram colocados na Universidade Politécnica da Guarda na terceira fase de acesso

Este sábado o Ministério da Educação anunciou em comunicado que mais 1.168 alunos entraram para o Ensino Superior em todo o país. Para a Universidade Politécnica da Guarda, nesta terceira fase do concurso de de acesso, entraram mais 36 alunos, contabilizando o total de 468 alunos a entrar na instituição guardense no ano lectivo de 2026/2027. Recorde-se que, inicialmente, a Universidade Politécnica da Guarda disponibilizava 728 vagas, das quais foram ocupadas 64,3 por cento. As colocações pormenorizadas de entrada em cada curso serão anunciadas a partir das 00h01 deste domingo, 18 de outubro.