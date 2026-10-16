Mercado de Outono na La Vie Guarda para celebrar os sabores, aromas e tradições gastronómicas da época

O centro comercial La Vie Guarda promove, no sábado, um Mercado de Outono para celebrar os sabores, aromas e tradições gastronómicas da estação.

Entre as 11 e as 20 horas, os visitantes poderão conhecer e descobrir «produtos, trabalhos artesanais e propostas que refletem a autenticidade e a riqueza da região». A programação será complementada por momentos dedicados à gastronomia, com a castanha como um dos ingredientes em destaque.

Às 15 horas, o chef Armando Mateus conduz um “showcooking” dedicado à confeção de pratos salgados. Pelas 16h30, a chef Emília Lima apresentará um “showcooking” de doçaria com os ingredientes e as tradições desta época do ano.

Às 17h30 terá lugar uma degustação de produtos de castanha e uma hora depois terá lugar um magusto. «Com o Mercado de Outono, o La Vie Guarda pretende proporcionar uma experiência diferenciadora aos seus visitantes, dinamizando o centro comercial através da combinação entre comércio, artesanato, gastronomia e tradição», é referido num comunicado enviado a O INTERIOR.