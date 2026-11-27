Daniela Nunes Pereira, historiadora natural da Guarda, é a vencedora da edição de 2026 do Prémio Academia Portuguesa da História da Fundação Calouste Gulbenkian (ver entrevista na página 2).

O galardão distingue a sua obra “The Market Space of Portuguese Cities: Urbanism and Commercial Architecture, 15th–17th Centuries”, publicado em maio de 2025 pela editora britânica Routledge, que analisa o papel do comércio na transformação urbana de 25 localidades portuguesas entre os séculos XV e XVII, entre as quais Guarda, Faro, Tavira, Lagos, Silves, Loulé e Vila Real de Santo António. A obra, que recebeu o único prémio previsto no novo regulamento desta edição, resulta de uma investigação de doutoramento financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e concluída em 2021 na Universidade de Évora.

Escrita em inglês, a publicação investiga a forma como a atividade comercial moldou a arquitetura e o desenho urbano em Portugal entre os séculos XV e XVII. A investigação abrange 25 localidades de norte a sul do país, aprofundando cinco estudos de caso com perfis distintos: Braga e Guarda, cidades marcadas pela influência do poder eclesiástico; Évora, associada à presença da corte; e Faro e Tavira, centros algarvios ligados às primeiras fases da expansão marítima portuguesa. A investigação contempla ainda outras 20 localidades: Viana do Castelo, Guimarães, Porto, Viseu, Covilhã, Coimbra, Leiria, Tomar, Santarém, Lisboa, Setúbal, Sesimbra, Portalegre, Estremoz, Elvas, Beja, Lagos, Silves, Loulé e Vila Real de Santo António.

O estudo demonstra como praças, ruas, rossios, alpendres, arcadas, açougues e celeiros desempenharam um papel determinante na organização das cidades, revelando também os conflitos entre a Coroa, os municípios, os proprietários e os comerciantes, num período em que a expansão do comércio ultramarino impulsionava novas soluções arquitetónicas e urbanísticas. A entrega do prémio está marcada para 9 de dezembro, nas instalações da Academia Portuguesa da História, em Lisboa.