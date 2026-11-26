Saiba como ativar o eSIM nas operadoras DIGI, MEO, NOS e Vodafone, confirmar a compatibilidade do telemóvel e transferir o perfil ao trocar de aparelho.

Como funciona o eSIM nas operadoras portuguesas e o que muda quando se troca de telemóvel

O cartão SIM de plástico está a perder espaço nos telemóveis. Cada vez mais modelos permitem ativar o número através de um perfil digital, descarregado para o próprio aparelho, sem ir à loja buscar um cartão nem abrir o tabuleiro lateral com um clip.

A mudança é simples no papel, mas os procedimentos variam bastante de operadora para operadora. Em outubro, a Techdicas publicou um guia sobre o eSIM em Portugal que compara o processo de ativação na DIGI, MEO, NOS e Vodafone, os equipamentos compatíveis e as limitações que só aparecem mais tarde, sobretudo na troca de telemóvel.

Antes de pedir a conversão, há três coisas a saber: o que ganha, como se ativa e o que pode correr mal.

O que é e o que se ganha

O eSIM é um SIM digital integrado no telemóvel. Em vez de inserir um cartão, o utilizador instala um perfil da operadora, normalmente a partir de um código QR. A partir daí, o número funciona como funcionaria com um cartão físico.

As vantagens práticas são três. Não é preciso levantar nenhum cartão, é possível ter dois números no mesmo aparelho, e a reativação depois de perder o telemóvel tende a ser mais rápida. A principal desvantagem também é clara: o perfil não passa de um telemóvel para outro com a mesma facilidade com que se muda um cartão.

Como se ativa em cada operadora

Na DIGI, o pedido é feito na app My DIGI, com cópia da frente e do verso de um documento de identificação. O processo passa por uma confirmação por SMS e por um link de ativação que expira ao fim de 48 horas. O PIN, o PUK e o código QR chegam por email, e esse código pode ser lido três vezes antes de ser preciso pedir outro.

Na MEO, o eSIM pode ser pedido por telefone, na loja ou online, tanto como segundo SIM como em substituição do cartão, em tarifários pré-pagos ou pós-pagos. A ativação é feita por código QR, e o mesmo código permite até seis instalações através da app my MEO. A Techdicas indica que, na consulta feita a 30 de setembro, a MEO apresentava a segunda via gratuita no pós-pago e a 10 euros no pré-pago, valores que convém confirmar no momento do pedido.

Na NOS, o processo é todo digital, pelo site, pela app my NOS ou nas definições do iPhone. O código QR aparece no fim do pedido e é preciso estar ligado a uma rede Wi-Fi para concluir a ativação. Na Vodafone, a regra a reter é a da transferência: o eSIM tem de ser apagado do aparelho antigo e reinstalado no novo a partir do mesmo email.

Confirmar se o telemóvel é compatível

A compatibilidade deve ser verificada pelo modelo exato e não pela família do equipamento, porque algumas versões regionais não suportam eSIM. A MEO lista os iPhone a partir do 11, alguns iPad e vários modelos Android e Samsung, e as restantes operadoras mantêm listas próprias.

Há também equipamentos que já só funcionam desta forma. A Apple indica que os modelos iPhone Air não têm tabuleiro para cartão SIM físico e só podem ser ativados com eSIM, o que torna a conversão obrigatória na compra desse modelo.

Os cuidados na troca de telemóvel

É aqui que surgem a maior parte das dúvidas. Mudar de aparelho obriga a remover o perfil do telemóvel antigo e a instalá-lo no novo, muitas vezes com um limite de instalações. Um reset de fábrica pode apagar o perfil, pelo que vale a pena guardar o código QR ou o email da operadora antes de o fazer.

O cenário mais delicado é o de um telemóvel que avaria de vez. Com um cartão físico, bastava passá-lo para outro aparelho. Com eSIM, é preciso pedir um novo perfil à operadora, e isso pode demorar. O problema pesa mais porque o telemóvel concentra hoje serviços que vão muito além das chamadas, incluindo aplicações públicas como a que a Autoridade Tributária lançou para facilitar a emissão de recibos verdes, muitas delas validadas por SMS.

Voltar ao cartão físico também é possível, mas passa sempre pela operadora. Na DIGI, por exemplo, o pedido é feito através do apoio ao cliente.

eSIM de viagem

Os eSIM de viagem usam a mesma tecnologia, mas são planos de dados temporários, normalmente sem número português para chamadas, e ocupam um perfil no telemóvel enquanto estão ativos.

Dentro da União Europeia, a utilidade é limitada. O regime de roaming como em casa, que permite usar o tarifário nacional noutros países da UE sem custos adicionais, foi prolongado pela Comissão Europeia até 2032. Por isso, um eSIM de viagem faz mais sentido em deslocações fora da UE ou em estadias longas. Muitos preços que circulam online vêm de revendedores destes planos, com interesse comercial, e devem ser comparados com a informação da própria operadora.

Antes de pedir a conversão

O eSIM simplifica a ativação e permite gerir dois números no mesmo aparelho, mas exige mais atenção quando o telemóvel muda de mãos ou deixa de funcionar. Confirmar a compatibilidade do modelo, guardar o código QR e conhecer as regras de transferência da operadora são os três passos que evitam a maioria dos problemas.