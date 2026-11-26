O executivo da Câmara da Guarda aprovou, esta quinta-feira, por maioria, com a abstenção da coligação PSD/CDS/IL e o voto contra do PS, o orçamento para 2027 com uma dotação de 125 milhões de euros.

«É um orçamento para conretizar e fazer, com muita ambição, para a Guarda andar para a frente», disse o presidente da autarquia, Sérgio Costa, segundo o qual se prevê concluir no próximo ano cerca de 13,5 milhões de euros de obras e projetos.

O plano e orçamento contempla ainda 21 milhões de euros para a habitação e 17 milhões de euros para a mobilidade e urbanismo, onde se destaca a construção da Alameda da Ti´Jaquina e a urbanização do vale do Cabroeiro, entre outras intervenções.

A coligação PSD/CDS/IL absteve-se porque o plano e orçamento são «instrumentos importantes da gestão do dia-a-dia e do ano que vem» na autarquia. «O voto contra não nos pareceu ter aqui qualquer tipo de vantagem», disse João Prata, que contestou a legalidade do orçamento de 2027 por incluir, na rubrica da receita, um empréstimo de 15,5 milhões de euros ainda não contratualizado.

Além do mais, «continua a ser um sucedâneo das mesmas obras inlcuídas em orçamentos anteriores e evidencia também uma certa exaustão financeira. A Câmara da Guarda está viciada no crédito bancário», criticou João Prata.

António Monteirinho, do PS, foi o único a votar contra os documentos previsionais para o próximo ano. «É o orçamento de todas as ilusões, é expansionista e alavancado pelo endividamento bancário», sintetizou.

Confrontado com estas críticas, Sérgio Costa acusou a oposição de «demagogia política» porque não apresentaram «projetos ou investimentos». Já a coligação PSD/CDS/IL «tinha que falar mal de alguma coisa», garantindo que o orçamento «é um documento previsional e está dentro da lei».

Nesta reunião, o executivo deliberou manter inalteradas todas as taxas municipais de IMI (0,375%) e derrama (0,01% para PME com volume de negócios até aos 150 mil euros), bem como a participação variável no IRS (3,75%) coletado no concelho da Guarda . O objetivo é criar «estabilidade fiscal para quem trabalha, vive e investe na Guarda», disse o presidente da Câmara.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.