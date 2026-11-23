A Câmara Municipal da Guarda aprovou esta tarde, em reunião do executivo, a delimitação da Zona de Pressão Urbanística (ZPU) do Centro Histórico da Guarda, que aparece como que uma «penalização» aos proprietários que têm edifícios devolutos ou em ruínas no Centro Histórico da cidade mais alta. O presidente da autarquia falou em «135 imóveis desocupados – correspondente a um quarto dos imóveis daquela zona, sendo que metade dos referenciados estão em ruínas». Ora, tendo em conta a circunstância, segundo adianta o autarca local, o IMI das casas que estão em ruínas «vai aumentar 10 vezes». Na mesma reunião foi aprovado, por sua vez, o Regulamento Municipal de incentivos à reabilitação urbana e habitação que pretende beneficiar aqueles que recuperam as casas no Centro Histórico.