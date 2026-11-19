A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda recebeu, esta quinta-feira, um novo equipamento de Ozonoterapia, no valor aproximado de 10 mil euros, oferecido por Vítor Santos, «que se deslocou de Lisboa à Guarda para proceder pessoalmente à sua entrega». A ULS da Guarda reconhece que a «doação, realizada por iniciativa própria e sem qualquer ligação prévia à instituição, constitui um gesto de elevada generosidade».

O equipamento agora recebido será «particularmente importante para o Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia, permitindo que a equipa da Unidade da Dor, que se desloca regularmente àquela unidade hospitalar, disponha localmente dos meios necessários à sua atividade, evitando o transporte do equipamento entre unidades», adianta a Unidade Local de Saúde em comunicado a O INTERIOR.