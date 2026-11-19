A Universidade da Beira Interior (UBI) está nomeada em três categorias dos Sophia Estudante 2026, prémios promovidos pela Academia Portuguesa de Cinema (APC).

“Entre os Rios”, de João Caiado, concorre a Melhor Curta-Metragem Documentário; “(A)stray”, de Marisa Alves Pedro, está nomeado para Melhor Curta-Metragem Mestrado e Doutoramento e “Candor”, da autoria de Rodrigo Pinto, disputa o prémio de Melhor Cartaz. Segundo a APC, a edição deste ano contou com 31 escolas inscritas, que submeteram 121 filmes, 114 cartazes e 45 trailers. Apresentado pela organização como o único evento nacional dedicado exclusivamente a estudantes de cinema e audiovisual de todo o país, os Sophia Estudante promovem também a partilha de conhecimento e o diálogo entre alunos, docentes e profissionais do setor. O programa decorre nos dias 24 e 25 deste mês.