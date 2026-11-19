Aos 59 anos, a guardense Susana Cerca está a preparar uma exposição individual, chamada “Retratos Silvestres da Beira Serra”, para mostrar desenhos a lápis de cor em que replica as minúsculas plantas e flores típicas da região da Guarda. A mostra tem inauguração marcada para esta sexta-feira, na Sociedade de Geografia de Lisboa.

«Eu nunca reparava nas flores. A nossa paisagem era apenas um pano de fundo para mim. Mais tarde comecei a fazer um jardim mediterrânico e foi aí que comecei a observar melhor as flores», explica Susana Cerca a O INTERIOR, recordando que começou a desenhar a lápis de cor «há cerca de dois anos». A artista nasceu na Austrália, mas cedo se enraizou na cidade mais alta, onde constituiu família. Conta ter sido sempre uma «apaixonada» pela natureza e pelo desenho, mas o clique deu-se quando percebeu que «nunca tinha olhado tão de perto para a natureza». A partir daí, Susana Cerca começou a desenhar e a pintar «lavandas, abrunheiro bravo, medronheiro, botão-azul, leituga, entre outras plantas, todas elas bastante discretas, mas muito presentes na região da Guarda».

A partir desta sexta-feira, os seus desenhos vão estar expostos na Sociedade de Geografia, em Lisboa, junto à Praça dos Restauradores, até 22 de dezembro. «Aqui no interior estamos rodeados destas plantas e, por vezes, não as vemos. Eu não reparava nelas até ter começado a reparar», adianta, incentivando as pessoas a visitar a exposição que estará patente na capital portuguesa, dando a possibilidade a «quem não tem contacto com o campo» de conhecer estas plantas. «As pessoas ficam espantadas, não têm noção da complexidade e da beleza que existe nestas pequenas flores que crescem pelas esquinas», acrescenta. O próximo objetivo de Susana Cerca é trazer a exposição “Retratos Silvestres da Beira Serra” para a Guarda, sendo que a estreia em Lisboa foi uma «oportunidade que apareceu e aproveitei».