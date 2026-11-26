Na sexta-feira, a Guarda comemora 827 anos de elevação a cidade e, para tal, o município vai homenagear personalidades e instituições guardenses. A medalha de mérito municipal grau prata será atribuída ao cantor Luís Filipe Reis, aos artistas plásticos Júlio Cunha, Nuno Miles, Pedro Figueiredo e Rui Miragaia, bem como a Armindo Monteiro, empresário e presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal; João Cardoso, diretor-geral da Coficab, e ao general António Bogas, primeiro oficial general do quadro da GNR e um dos responsáveis pela instalação do Comando Nacional da UEPS na cidade. A mesma distinção vai ser concedida às delegações da Guarda da Liga Portuguesa Contra o Cancro/Movimento Vencer e Viver e da Cruz Vermelha. A Câmara deliberou também atribuir a medalha de mérito municipal grau ouro ao Rancho Folclórico do Centro Cultural da Guarda, à Casa da Sagrada Família, à Cáritas Diocesana da Guarda e à Banda Filarmónica de Famalicão da Serra.

Na sessão solene do Di a da Cidade serão ainda homenageados 24 antigos funcionários da autarquia.

Armindo Monteiro

O presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal recebeu a notícia da distinção com «muito sentido de gratidão» por ser reconhecido pela «terra que me viu nascer».

Para Armindo Monteiro, ter nascido e crescido na Guarda «molda-nos».O empresário sublinha que nesta região há «a verdadeira ideia do essencial e do genuíno» e recorda uma «palavra beirã que descreve isso: “sadio”, no sentido saudável», para dizer que na cidade mais alta «encontro um lar genuíno, autêntico e essa gratidão traduz um sentimento de ligação a uma terra que não quero perder, pelo contrário, quero continuar a sentir até ao fim». Armindo Monteiro olha para as gentes da Guarda e reconhece que «não têm no seu ADN nenhuma dificuldade, nem nenhum problema estrutural que nos torne menos do que os outros, nem menos ativos, nem menos ricos que o resto da população portuguesa». O presidente da CIP recomenda, por isso, que se faça uma «conjugação de esforços para construir um compromisso em prol da cidade e dos seus residentes».

Pedro Figueiredo

O escultor guardense ficou «agradado» ao saber que ia ser homenageado na terra natal, assumindo que tem «trabalhado muito» para ser reconhecido.

«Identifico-me imenso com a cidade onde nasci e por onde tenho bastantes obras espalhadas», afirma Pedro Figueiredo a O INTERIOR. Aos 52 anos, o artista plástico considera a homenagem uma «recompensa pelo trabalho feito a nível regional, nacional e internacional, sempre sem esquecer as origens». Apesar de ter saído da Guarda em 1994, o escultor mantém visitas regulares à cidade natal onde já viu «mais gente na rua do que agora, embora tenha evoluído em muitas outras coisas, como as infraestruturas».Ainda assim, o guardense assume um carinho especial pela terra natal, onde o seu trabalho também pode ser apreciado, uma vez que tem esculturas «espalhadas pela cidade, umas diferentes das outras», como são exemplo a escultura do Eduardo Lourenço, no Jardim José de Lemos, e o Anjo da Guarda que deu nome à rotunda na Guarda-Gare. «São pedaços de mim que ficam para sempre. Eu vou-me embora e as esculturas ficam cá», considera.

Luís Filipe Reis

O ca ntor popular nascido no Bairro de São Vicente, na cidade da Guarda, diz que é «um orgulho muito grande» ser distinguido na sua cidade «por tudo o que tenho feito pelo mundo fora».

Luís Filipe Reis admite mesmo que a medalha de mérito municipal grau prata está entre as distinções «mais importantes para mim, porque é da minha terra, onde nasci e onde aprendi a gostar de música». Nascido e criado na Guarda, o artista tem cantado pelos quatro cantos do mundo, levando consigo o nome da cidade mais alta, que vê «muito mais desenvolvida a nível cultural e comercial». Onde quer que atue, Luís Filipe Reis encontra «sempre alguém da Guarda no público, e normalmente nunca aparecem sozinhos», seja em salas maiores ou mais pequenas. «Nunca deixei de falar do nome da minha terra, das minhas raízes e de onde nasci», afirma, com orgulho.

Rui Miragaia

Aos 49 anos, o artista plástico Rui Miragaia é outro dos homenageados no próximo Dia da Cidade. Uma distinção que aparece como um «agradecimento do trabalho conjunto ao longo destes anos – co mo criador cultural e escultor», admite.

O artista natural do Jarmelo diz-se «honrado» por receber uma distinção que valoriza aqueles que se têm destacado «na Guarda e pelo país fora». Ao olhar para a cidade mais alta, Rui Miragaia assume que a Guarda «sempre teve um problema de fixação de pessoas», mas apesar disso distingue-se pela «sua própria alma, as pessoas orgulham-se de ser da Guarda pela forma como aqui se vive».