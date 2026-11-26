A associação Rewilding Portugal recebeu 30 mil euros para recuperar três ribeiras no Douro Internacional e criar condições para o regresso natural do Castor-Europeu, após vencer uma votação pública internacional. A associação diz que o projeto português foi um dos dois selecionados entre dez candidaturas finalistas numa votação que decorreu entre 5 e 17 de novembro.

O financiamento permitirá recuperar três ribeiras, remover espécies vegetais invasoras, plantar 5 mil árvores e construir duas pequenas estruturas inspiradas nos diques dos castores, destinadas a favorecer a retenção de água e a recuperação dos ecossistemas.

A iniciativa pretende preparar os habitats ribeirinhos para a expansão natural de uma espécie que desapareceu de Portugal há vários séculos. A organização esclarece que o projeto não prevê a introdução ou libertação de castores em território nacional, mas a criação de condições ecológicas favoráveis à sua chegada e expansão natural.

O Castor-Europeu encontra-se em expansão natural na Península Ibérica, com registos da presença em zonas próximas da fronteira portuguesa, na região do Douro Internacional, segundo a Rewilding Portugal. A espécie, conhecida pela construção de diques, contribui para a retenção de água, a criação de zonas húmidas e o aumento da biodiversidade, podendo também reforçar a resiliência dos territórios perante fenómenos climáticos extremos, como secas e cheias.