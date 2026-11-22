A Câmara de Manteigas vai manter ativo o plano municipal de emergência e proteção civil, porque o risco de derrocadas continua apesar de minimizado pelo trabalho desenvolvido nas últimas 48 horas, afirmaram as autoridades locais.

O presidente da Câmara, Flávio Massano, adiantou não haver previsão para desativar o plano municipal de emergência e proteção civil e que as operações vão continuar no terreno com «todos os meios disponíveis» para qualquer intervenção de urgência. O autarca afirmou que não há ainda uma «quantificação precisa» dos prejuízos porque a prioridade era evitar o que aconteceu na quarta-feira. «É um levantamento que já iniciámos e que nos próximos dias, com mais calma, teremos quantificado», afirmou. «Podemos estar a falar num grande volume a nível financeiro em termos de infraestruturas básicas, infraestruturas públicas, em danos privados em habitações, viaturas e outros equipamentos», admitiu.

No ‘briefing’ de ontem à noite falou também João Rodrigues, comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, para realçar que se mantém o risco de derrocadas na mata da Carvalheira. «Mantém-se o risco de derrocadas, mas neste momento estão mais minimizadas porque conseguimos reduzir a infiltração de água e a movimentação de massa em grandes quantidades, o que permite controlar a atividade na vertente», assegurou.

Contudo, João Rodrigues esclareceu que aquela zona «não se vai conseguir estabilizar nos próximos dias, ela vai estar ativa».

Por isso, mantém-se a recomendação à população de que «deve evitar a exposição ao risco» e que a circulação nas proximidades do Ribeiro da Vila seja «bastante minimizada».