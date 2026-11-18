A cidade de Pinhel acolheu no fim de semana mais um Beira Interior – Vinhos & Sabores, certame organizado pelo município, em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI). Este ano, o evento contou com a participação de uma região convidada e a escolha recaiu sobre a Bairrada.

A presidente da Câmara Municipal, Daniela Capelo, sublinhou a importância da parceria que deu lugar a este evento que, «ao longo de mais de uma década, tem contribuído para a aproximação dos territórios vinhateiros e para a valorização dos vinhos e sabores dos 20 concelhos que integram a Beira Interior». A mesma ideia foi partilhada pelo presidente da CVRBI, Rodolfo Queirós, que sublinhou o facto do certame «continuar a afirmar-se como um espaço de promoção dos vinhos, da gastronomia e dos produtos regionais, dando a conhecer a riqueza e a diversidade dos municípios que fazem parte de uma região», desde Figueira de Castelo Rodrigo a Vila Velha de Rodão.

Presente na cerimónia inaugural, o ministro da Economia e Coesão Territorial salientou a relação intrínseca entre agricultura e coesão territorial, defendendo que «a agricultura precisa de mais apoios e que o sector dos vinhos tem de ser mais valorizado».

Manuel Castro Almeida destacou que as exportações portuguesas do vinho atingiram o máximo histórico de 964 milhões de euros. Em 2025 mantiveram-se próximos desse valor, alcançando 954 milhões. «São números que demonstram o sucesso da internacionalização do vinho português, mas também a importância de continuarmos a apostar na qualidade, na valorização dos nossos produtos e na conquista de novos mercados», afirmou. O governante salientou que a próxima etapa «tem de ser o da valorização, dar mais valor ao vinho, de conseguir melhores preços, marcas mais fortes, maior presença nos mercados internacionais e melhorar a remuneração para quem trabalha na vinha». Sobre esta situação,

Manuel Castro Almeida salientou que «os portugueses não fazem ideia do que recebe o produtor pelas uvas necessárias para fazer uma garrafa de vinho. É melhor nem o dizer para não dar má imagem a um setor que paga tão mal aos produtores, mas não podemos conformar-nos com esta situação que não pode continuar», considerou, destacando que a Beira Interior «dá origem a vinhos com características próprias e, essa diferenciação, constitui uma vantagem económica no mercado global cada vez mais competitivo» já que «a identidade e autenticidade dos produtos são fatores de diferenciação. A Beira Interior não precisa de imitar outras regiões, precisa de afirmar aquilo que a distingue, consolidando a qualidade dos seus vinhos e levando-os a novos consumidores», concluiu.

Na edição deste ano, a dinamizar as provas comentadas de vinhos, estiveram Valéria Zeferino (diretora da revista Vinho-Grandes Escolhas), Tiago Macena (Master of Wine) e ainda Paulo Vale e Anca Martins (membros da Associação dos Escanções de Portugal). Nos showcookings, destaque para a presença do Chef Diogo Rocha, do restaurante Mesa de Lemos (Viseu), distinguido com uma estrela Michelin, e jurado do Masterchef Portugal. O programa contou ainda com Rodrigo Meneses, do projeto Cozinha em Família, que partilhou a sua paixão pela cozinha tradicional portuguesa, e com o Chef Óscar Geadas, do restaurante G (Bragança), igualmente distinguido com uma estrela Michelin.

Destaque ainda para a tertúlia “Sabores com História-O Poder da Tradição na Promoção dos Vinhos e da Gastronomia”, com a participação de Paulo Abreu (Meia Gaiola), Rodrigo Meneses (Foodie) e Paulo Vale (Associação dos Escanções de Portugal). A 11ª edição do evento voltou a contar com a participação da artista Ekaterina Zavodun Pereira, que utiliza o vinho como elemento de expressão artística e que, desta vez, partilhou os seus conhecimentos através da realização de uma Masterclass. Pela primeira vez, o evento incluiu um jantar vínico que proporcionou uma experiência enogastronómica diferenciada.