O município de Seia assinou esta terça-feira contratos-programa com as três corporações do concelho: Seia, São Romão e Loriga. O contrato-programa «contempla um apoio de 20 mil euros para equipamentos de proteção individual e até 37.500 euros para a aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios, para cada corporação». Na totalidade o apoio chega aos 172.500 para as três corporações de bombeiros do concelho senense. A aquisição dos três Veículos Florestais de Combate a Incêndios terá também financiamento europeu até 85 por cento, através do FEDER. O apoio do município de Seia «tem por objetivo reforçar a segurança dos bombeiros e a capacidade de resposta a incêndios florestais no concelho».