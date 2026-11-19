As principais ruas de Manteigas foram limpas durante a madrugada, após a enxurrada de água e lama que atingiu a vila serrana na noite desta quarta-feira. Às 9 horas de hoje, continuavam no terreno 159 operacionais, apoiados por 57 viaturas, a trabalhar na remoção de detritos.

Numa mensagem publicada nas redes sociais durante a madrugada, Flávio Massano, presidente da Câmara de Manteigas, adiantou que os trabalhos vão prosseguir nas próximas horas e dias.

O plano de emergência municipal foi ativado desde as 20h30 de quarta-feira. «Em poucas horas, com o esforço e o empenho das várias forças de proteção civil, das forças de segurança e de toda a comunidade em geral, conseguimos repor a normalidade possível em algumas das principais ruas afetadas pelo arrastamento de lamas desta noite», disse o autarca.

Flávio Massano relacionou a enxurrada com o deslizamento de terras ocorrido em fevereiro, na mata da Carvalheira. «Grande parte dos detritos acabou por passar pela nossa vila, galgar as pontes e inundar as ruas», afirmou.

A vila foi afetada por precipitação intensa na quarta-feira à noite que causou cheias e o arrastamento de detritos, lamas e pedras, pelas ruas da localidade. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 20h25 e, segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, não se registaram feridos.

«Há duas pessoas desalojadas, que já foram encaminhadas pelo serviço de ação social do município», acrescentou. Na sequência da ocorrência, as atividades escolares do ensino primário e pré-escolar estão suspensas esta quinta-feira.