A Câmara de Manteigas anunciou que vai declarar a situação de alerta municipal a partir das meia-noite por causa do agravamento das condições meteorológicas previstas para sábado.

A autarquia determinou restrições de circulação e estacionamento nas ruas adjacentes ao Ribeiro da Vila e recomendou aos moradores que ali residem que se mudem para casas de familiares.

«Não é necessário evacuações, mas as pessoas devem estar preparadas porque vamos monitorizar o leito e durante a manhã já saberemos como vai ser o dia», disse o autarca Flávio Massano, numa conferência de imprensa realizada ao final do dia de hoje.

O presidente da Câmara de Manteigas acrescentou que, ao contrário, de quarta-feira, «desta vez estamos preparados, temos maquinaria e operacionais no terreno para intervir muito rapidamente».