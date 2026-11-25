-feira contratos-programa com as três corporações do concelho (Seia, São Romão e Loriga). O contrato-programa «contempla um apoio de 20 mil euros para equipamentos de proteção individual e até 37.500 euros para a aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios, para cada corporação».

Na totalidade o apoio chega aos 172.500 euros para as três corporações de bombeiros do concelho senense. A aquisição dos três Veículos Florestais de Combate a Incêndios terá também financiamento europeu até 85 por cento, através do FEDER.

O apoio do município de Seia «tem por objetivo reforçar a segurança dos bombeiros e a capacidade de resposta a incêndios florestais no concelho».