A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve um homem de 57 anos de idade, quando este, «ao regressar de uma saída precária, tentava introduzir droga no Estabelecimento Prisional (EP) da Guarda».

A PJ adianta que o suspeito «foi abordado, quando regressava ao EP, entregando prontamente cerca de 50 doses de pólen de haxixe (canábis resina) que trazia no interior do corpo».

Conduzido a Unidade Hospitalar «foram-lhe ainda retiradas mais cerca de 20 doses do mesmo produto estupefaciente». O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.