A Câmara da Guarda vai penalizar os proprietários que têm casas devolutas e em ruínas no centro histórico da Guarda. A proposta de criação da Zona de Pressão Urbanística (ZPU) foi aprovada por unanimidade esta segunda-feira em reunião do executivo guardense e prevê cobrar «dez vezes mais IMI a quem tem casas em ruínas» naquela zona da cidade.

O presidente da Câmara, Sérgio Costa, adiantou que no centro histórico há «135 imóveis desocupados e metade deles estão em ruínas. Falamos de 25 por cento dos imóveis do centro histórico». Para reverter o cenário, o executivo guardense aprovou o aumento em «dez vezes mais do IMI das casas que estão em ruína» naquela área. O edil assume que «é uma medida dura», mas garante que «os proprietários vão ter de investir neste património porque só desta forma podemos almejar que, daqui a alguns anos, o centro histórico possa estar devidamente reabilitado». A medida vai ser aplicada, numa primeira fase, aos imóveis em ruína, mas o autarca revela que a taxa também poderá ser aplicada «aos edifícios devolutos que, além de fechados, já não estão em boas condições, pelo que caminham para a ruína a médio e longo prazo».

A oposição esteve ao lado da maioria na votação da medida. António Monteirinho, vereador socialista, considera a criação da Zona de Pressão Urbanística um «instrumento importante para que os cidadãos da Guarda sejam incentivados a fazer a reabilitação das próprias casas com apoios que estão definidos na proposta apresentada». Mas além de penalizações para quem tem casas em ruína no centro histórico, o executivo camarário aprovou ainda, por unanimidade, a elaboração do Regulamento Municipal de Incentivos à Reabilitação Urbana naquela zona da cidade que contempla «benefícios para quem faz a reabilitação, para que possam ter descontos no todo, ou em parte, no IMI ao longo dos próximos anos», explica o edil guardense.

O vereador social-democrata João Prata concorda com a criação destes «mecanismos de apoio e de estímulo para que haja mais investimento» naquela zona da cidade. Os benefícios para quem requalifica os imóveis, na visão do social-democrata, são a «linha de atuação certa porque precisamos de colocar as casas devolutas em uso e para que as pessoas possam ser apoiadas no investimento que fazem».

O atraso no pagamento dos apoios às instituições e coletividades do concelho também esteve foi tema de discussão na última reunião camarária. João Prata alertou que se trata de associações «culturais, sociais, desportivas, até mesmo corporações de bombeiros; o valor da própria atividade dos “Santos do Bairro” dinamizada pelas associações não foi atribuído e alguns dirigentes têm manifestado a sua preocupação». Em junho, o executivo aprovou que o pagamento dos apoios iria ser feito em quatro prestações, mas «chegando ao final do ano, só foi paga a primeira», lamentou o social-democrata, que fala em «degradação da gestão dos dinheiros da Câmara da Guarda».

Sérgio Costa justificou que os pagamentos às Associações estão «ligeiramente atrasados porque, neste momento, temos 10 milhões de euros de fundos comunitários para receber, e assim que os montantes sejam entregues ao município iremos regularizar todos os pagamentos». A discussão surgiu num dia em que a ordem de trabalhos contemplava a atribuição de apoios a mais quatro associações. Foi aprovada, por unanimidade, a atribuição de 15 mil euros para o Clube Escape Livre, Associação de Atletismo da Guarda, Associação Mãos da Terra e da Cidade e Associação Amigos da Nossa Terra.

António Monteirinho, do PS, deixou claro que, protegendo a questão financeira da autarquia, «se não são pagos apoios ordinários e estamos a aprovar apoios extraordinários, não sei em que ano será feita a liquidação destes apoios», ironizou.

O apoio ao Clube Escape Livre gerou mais contestação, com o socialista a apontar falhas no processo, dizendo que é «limitado na apresentação de objetivos, faltavam ações concretas que se propunham concretizar, e a vigência do contrato que não estava definida. Ou seja, se não se lembrassem de cancelar o contrato, teríamos aqui 20 anos sempre a fazer este protocolo». António Monteirinho confessou que tinha a intenção de votar contra, mas mudou de ideias com «as garantias» do presidente da Câmara quanto à introdução das alterações ao protocolo solicitadas pela oposição. Na mais recente reunião quinzenal da Câmara da Guarda, a vereadora social-democrata, Alexandra Isidro, questionou a maioria sobre a não edição da 30ª revista “Praça Velha”, editada ininterruptamente há 29 anos. «Já foi semestral, anual, mas este ano passámos em branco», criticou.