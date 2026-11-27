A sessão solene comemorativa dos 827 anos da Cidade da Guarda ficou marcada pelas homenagens feitas a personalidades e instituições e coletividades guardenses. Tiago Macena, primeiro Master of Wine português, fez o elogio à Guarda e sublinhou que o seu percurso profissional «começou aqui, na região da Guarda, e não duvido que foram os valores desta cidade que me permitiram chegar onde cheguei», afirmou. Apesar de ter saído da Guarda em setembro de 2000, Tiago Macena reforça que «nunca» deixou de cá voltar.

Na sessão foram homenageados o cantor Luís Filipe Reis, os artistas plásticos Júlio Cunha, Nuno Miles, Pedro Figueiredo e Rui Miragaia, bem como Armindo Monteiro, empresário e presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal; João Cardoso, diretor-geral da Coficab, e o general António Bogas, primeiro oficial general do quadro da GNR e um dos responsáveis pela instalação do Comando Nacional da UEPS na cidade. A mesma distinção foi concedida às delegações da Guarda da Liga Portuguesa Contra o Cancro/Movimento Vencer e Viver e da Cruz Vermelha. A Câmara deliberou também atribuir a medalha de mérito municipal grau ouro ao Rancho Folclórico do Centro Cultural da Guarda, à Casa da Sagrada Família, à Cáritas Diocesana da Guarda e à Banda Filarmónica de Famalicão da Serra. Esta manhã foram também distinguidos 24 antigos funcionários da autarquia.

A sessão contou com a presença do Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, que na sessão comemorativa do Dia da Cidade da Guarda reforçou que o Porto Seco «é importantíssimo para o futuro, servindo como porta de entrada e saída das exportações».