O município do Sabugal garantiu uma comparticipação de 400 mil euros para a terceira fase da reabilitação da praia fluvial da Devesa, no rio Côa.

O contrato do “Alto Côa Nature Experience – Praia Fluvial da Devesa”, enquadrado no programa “Crescer com o Turismo”, do Turismo de Portugal, correspondente a um investimento de cerca de 1,1 milhões de euros, foi assinado no passado dia 18. Integrado na estratégia da Estação Náutica do Alto Côa, o projeto do município prevê ações de comunicação, marketing digital e promoção turística dirigidas aos mercados nacional e internacional, «com vista ao aumento da capacidade de atração e da permanência dos visitantes, bem como à articulação da praia fluvial da Devesa com outros recursos da região». Destina-se também a gerar «impactos positivos no alojamento, na restauração, no comércio e na animação turística local».

Nesse sentido, a intervenção contempla ainda a criação de um espaço multifuncional de recreio e lazer, que inclui edifício de apoio, piscinas para adultos e crianças, parque de jogos de água, campo de jogos, recuperação do pontão existente, ponte pedonal e requalificação paisagística e ambiental das margens, adiantou a autarquia raiana em comunicado enviado a O INTERIOR. Estas ações correspondem à terceira fase da valorização das margens do rio Côa e destinam-se «a reforçar a atratividade turística do concelho, através da qualificação e diversificação da oferta de turismo de natureza, desporto de natureza e turismo náutico». A cerimónia foi presidida pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.