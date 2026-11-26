Foi apresentado esta manhã o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) da Região Beiras e Serra da Estrela, que promete ligar os cinco concelhos pertencentes à Comunidade Intermunicipal da Região das Beiras e Serra da Estrela – Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso.

Segundo o plano apresentado pela CIMBSE, os objetivos principais são «reforçar a oferta dos serviços ferroviários no eixo Castelo Branco – Fundão – Covilhã – Guarda, consolidar a oferta de transporte coletivo regular, garantindo a ligação aos polos de emprego, ensino e saúde e a articulação com as restantes ofertas de transporte, assim como as ligações com as CIM vizinhas, nomeadamente Guarda – Viseu; alargar o Transporte Flexível a todos os municípios da CIM; garantir a ligação, em transporte coletivo, das sedes de concelho às estações de comboio ou Centros Coordenadores de transporte periféricas».

O novo plano contempla, por exemplo, um sistema de “passe único” que «permite a utilização do mesmo título de transporte em todos os serviços da região – no Transporte Coletivo Rodoviário urbano, municipal e intermunicipal e no ferroviário».

O sistema tarifário atualmente em vigor na CIMRBSE, aplicável à rede da sua competência, baseia-se na «distância quilométrica percorrida e, por isso, quanto maior for a distância a percorrer, mais elevado é o preço do título de transporte», medida que será combatida com o novo “passe único”.

O presidente da CIMBSE, Carlos Condesso, garante que o plano estruturado foi pensado «para as pessoas que vivem e investem» na Região das Beiras e Serra da Estrela, incentivando também o «aumento na frequência dos serviços ferroviários na linha da Beira Alta, a criação de novos serviços ferroviários aproveitando a infraestrutura ferroviária existente e o desenvolvimento de novas infraestruturas ferroviárias previstas no Plano Ferroviário Nacional».

A sessão de apresentação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável contou com a presença da Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.