Dois alunos da Escola Profissional de Trancoso (EPT) estiveram em destaque na fase regional do Campeonato Nacional das Profissões – WorldSkills Portugal, realizada de 17 a 19 de novembro, em Viseu, ao conquistarem lugares no pódio.
Tiago Rosária (na foto), do curso profissional de Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, venceu a prova de Eletricidade e Instalações e conquistou o primeiro lugar na região Centro. O jovem destacou-se pelas competências técnicas demonstradas, pelo rigor na execução das tarefas e pela determinação com que enfrentou os desafios da competição. A vitória garante-lhe a participação no Campeonato Nacional – WorldSkills Portugal Centro 2027, que decorrerá de 23 a 27 de fevereiro, em Aveiro. Já Heitor Alves, do curso profissional de Desenvolvimento de Software, foi terceiro classificado na respetiva prova.
Para Américo Mendes, diretor pedagógico da EPT, estas conquistas são «motivo de enorme orgulho para a Escola Profissional de Trancoso. Demonstram o talento, o empenho e a determinação dos nossos alunos, mas também a qualidade da formação que desenvolvemos diariamente». O responsável acrescenta que refletem ainda «a dedicação e o profissionalismo dos nossos professores, formadores e funcionários, bem como o importante contributo dos tutores e das entidades parceiras da Formação em Contexto de Trabalho». A participação no Campeonato Nacional das Profissões constituiu uma oportunidade para os alunos de cursos profissionais colocarem à prova os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação.
EPT conquista dois pódios na fase regional do Campeonato Nacional das Profissões
Dois alunos da Escola Profissional de Trancoso (EPT) estiveram em destaque na fase regional do Campeonato Nacional das Profissões – WorldSkills Portugal, realizada de 17 a 19 de novembro, em Viseu, ao conquistarem lugares no pódio.
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