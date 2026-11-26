Dois alunos da Escola Profissional de Trancoso (EPT) estiveram em destaque na fase regional do Campeonato Nacional das Profissões – WorldSkills Portugal, realizada de 17 a 19 de novembro, em Viseu, ao conquistarem lugares no pódio.

Tiago Rosária (na foto), do curso profissional de Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, venceu a prova de Eletricidade e Instalações e conquistou o primeiro lugar na região Centro. O jovem destacou-se pelas competências técnicas demonstradas, pelo rigor na execução das tarefas e pela determinação com que enfrentou os desafios da competição. A vitória garante-lhe a participação no Campeonato Nacional – WorldSkills Portugal Centro 2027, que decorrerá de 23 a 27 de fevereiro, em Aveiro. Já Heitor Alves, do curso profissional de Desenvolvimento de Software, foi terceiro classificado na respetiva prova.

Para Américo Mendes, diretor pedagógico da EPT, estas conquistas são «motivo de enorme orgulho para a Escola Profissional de Trancoso. Demonstram o talento, o empenho e a determinação dos nossos alunos, mas também a qualidade da formação que desenvolvemos diariamente». O responsável acrescenta que refletem ainda «a dedicação e o profissionalismo dos nossos professores, formadores e funcionários, bem como o importante contributo dos tutores e das entidades parceiras da Formação em Contexto de Trabalho». A participação no Campeonato Nacional das Profissões constituiu uma oportunidade para os alunos de cursos profissionais colocarem à prova os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação.