A Escola Profissional de Trancoso (EPT) assinalou, na segunda-feira, a abertura oficial do ano letivo dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), promovidos pela Universidade Politécnica da Guarda (UPG) naquele estabelecimento de ensino.

Com duração de dois anos, os cursos de Cibersegurança e Reparação e Manutenção Automóvel englobam três semestres de formação específica e um de formação em contexto de trabalho nas empresas do concelho e região. Os CTeSP serão lecionados por docentes da UPG e da EPT e terão 37 alunos no total (14 em Cibersegurança e 23 em Reparação e Manutenção Automóvel). São formações que resultam de um protocolo celebrado entre a UPG, a EPT e a Câmara com vista à oferta educativa de ensino superior em Trancoso. Os laboratórios de informática da EPT foram requalificados para criar o Centro Tecnológico Especializado de Informática que disponibiliza novos computadores, equipamento de gravação de vídeo e impressoras 3D.

O diretor pedagógico da EPT, Américo Mendes, destacou a importância destes cursos em áreas «em que o mercado de trabalho precisa destes profissionais qualificados». Segundo o responsável, os estudantes «não devem encarar o facto de estudarem em Trancoso como uma limitação», mas sim como «uma oportunidade para o futuro», seja na continuidade no ensino superior, na reciclagem de conhecimentos ou no ingresso no mercado de trabalho. Para o reitor da UPG, Joaquim Brigas, os 37 alunos devem sentir-se como «fazendo parte da nossa comunidade» mesmo frequentando o ensino superior «perto de onde vivem ou trabalham». A criação destes CTeSP é uma resposta «às necessidades das empresas de Trancoso e da região», disse ainda, lembrando que a quem pretender continuar o percurso académico que «o futuro não acaba aqui, já que, em futuras licenciaturas, não está a começar do zero».

Já o presidente da Câmara realçou que «é um orgulho para Trancoso arrancar com estes CTeSP» e que, agora, em Trancoso, «pode estudar-se do pré-escolar até ao ensino superior». Daniel Joana considerou tratar-se de um «dia importante para abrir novas portas e novos horizontes, com a vinda de novos estudantes ou formando ativos que já estão no mercado de trabalho».