Desde o dia 18 que os utentes do Centro de Saúde de Belmonte passaram a ter um médico atribuído graças à contratação de nove médicos pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Cova da Beira e da assinatura de um protocolo de colaboração com o município.

O acordo estipula que a autarquia assuma os encargos com o alojamento dos clínicos durante as suas deslocações ao concelho. A solução agora alcançada vai dar resposta à carência de médicos que afeta Belmonte há vários anos e que, segundo as previsões, se agravaria a partir de janeiro de 2027 porque as

vagas solicitadas pela ULS para o concelho voltaram a ficar sem candidatos. «Com um médico atribuído, cada utente passa a ter uma referência clínica para planear o seu acompanhamento, gerir situações de doença crónica e assegurar a continuidade dos cuidados. O modelo garante consultas presenciais no Centro de Saúde, quer para acompanhamento programado, quer para atendimento em situações de doença aguda», adianta a ULS da Cova da Beira em comunicado enviado a O INTERIOR.

“Este protocolo mostra o que uma Unidade Local de Saúde e uma autarquia podem concretizar quando trabalham para o mesmo fim: garantir que cada utente tem acesso a cuidados de saúde de proximidade e com continuidade», afirmou João Pedro Gomes, presidente do Conselho de Administração da ULS da Cova da Beira, citado no documento. Já António Beites Soares, presidente da Câmara de Belmonte, considerou que «é um dia histórico para Belmonte e um motivo de satisfação para toda a população. Em conjunto com a ULS, vamos acompanhar a aplicação do protocolo e avaliar regularmente os resultados desta resposta».