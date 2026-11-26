O Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) recebe na sexta-feira o espetáculo de teatro e música “Esquecimento Global”, uma criação inédita que resulta da colaboração entre o encenador, dramaturgo e ator José Nunes e o músico e compositor Luca Argel.

Inspirado nos universos da “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, e da “Ópera dos Três Vinténs”, de Bertolt Brecht, a proposta parte do nosso presente para construir uma história feita de personagens, discursos e situações que nos são demasiado familiares. «Num mundo onde as perceções ganham o estatuto de realidade e onde há quem queira esquecer a história, o passado regressa, disfarçado de presente», adianta o TMC~. Allex Miranda, Francisca Sobrinho, Genário Neto, Júlia Prado, Luca Argel, Rodrigo Santos e Vicente Gil são os intérpretes, com música ao vivo. No sábado (21h30) atua o músico Valter Lobo, no âmbito da digressão dos 10 anos do disco de estreia “Mediterrâneo”. Durante a tarde, o artista vai orientar uma nova oficina, intitulada “Da escrita de canções à construção e gestão de uma carreira artística”, no âmbito do projeto “Porque Hoje é Sábado!” do TMC~. As inscrições são gratuitas e limitadas.