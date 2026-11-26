A companhia Teatro O Bando está de regresso ao Teatro Municipal da Guarda (TMG) esta quinta-feira (21h30) com a peça “Afonso Henriques”, sobre as contradições e as conquistas do primeiro rei de Portugal.

É o espetáculo mais antigo de O Bando ainda em cena, tendo sido estreado em 1982. Trata-se de uma criação original que constrói o retrato «de uma criança que herda um pedaço de terra para os lados de Astorga, de um adolescente que aprisiona a mãe, de um guerreiro que mata e que saqueia e que se zanga com o Papa, de um conquistador temível que em nome do reino de Deus ataca sempre se surpresa, de um velho friorento que se liberta das mãos dos castelhanos e morre aprisionado nas memórias e nas imagens de todos nós». O texto é do encenador João Brites, a partir de um poema épico de tradição oral e de crónicas da Idade Média. A interpretação está a cargo do guardense João Neca, Juliana Pinho, Mariana Robert Preto, Nicolas Brites e Rita Brito. Haverá uma sessão para as escolas, agendada para as 14h30.

No Dia da Cidade, a 27 de novembro (21h30), o palco vai ser de Ana Moura para um concerto que já está esgotado, tal como o segundo espetáculo na noite seguinte. A fadista chega à cidade mais alta numa fase de renovação artística, marcada pelo álbum “Casa Guilhermina”, que revelou «uma artista plural, profundamente ligada às tradições que a formaram, mas aberta a novas sonoridades», adianta a produção. Com temas como “Andorinhas”, “Jacarandá”, “Agarra em Mim” e “Arraial Triste”, Ana Moura assumiu também uma nova dimensão enquanto autora. Mais recentemente, lançou “Lá Vai Ela” e abriu um novo capítulo num percurso artístico marcado pela constante reinvenção. Os dois concertos integram as comemorações do 827º aniversário da Guarda.