Sem balcão na Guarda-Gare, conta no telemóvel: como se paga no interior

A agência do BPI na Guarda-Gare vai continuar fechada até 31 de dezembro. O aviso afixado à porta falava num encerramento «temporário» de 1 de julho a 30 de setembro, prazo entretanto prolongado. Quem precisa de balcão tem de ir à agência da Rua Alves Roçadas, junto à Misericórdia, a cerca de quatro quilómetros.

A falta de balcão não é só da Guarda. O estudo do Banco de Portugal sobre a rede de acesso a numerário, divulgado em julho, contou 1.241 freguesias sem qualquer ponto onde levantar dinheiro, 40% das 3.092 que existem no país. Cerca de 700 mil pessoas têm de sair da freguesia para o fazer e, em 67 freguesias, onde vivem 16 mil pessoas, o ponto mais próximo fica a mais de 15 quilómetros. O mesmo estudo ressalva que a situação «não parece ter-se agravado nos últimos anos» e que, no total, há quase 18 mil pontos de acesso, 14.600 deles caixas automáticas.

O MB WAY tinha mais de 6,5 milhões de utilizadores quando a SIBS celebrou os dez anos da aplicação, em outubro de 2025, e serve para pagar compras, levantar dinheiro e transferir sem entrar numa agência. Para quem vive longe de um balcão, é o telemóvel que resolve o dia a dia.

Há pagamentos que não têm alternativa em dinheiro vivo. Quem decide jogar a dinheiro real num casino online só consegue depositar por via eletrónica, com MB WAY, referência Multibanco ou transferência bancária. Para quem vive a quilómetros de uma caixa automática, o telemóvel deixa de ser uma comodidade e passa a ser a única via de pagamento. Segundo a comparação do Online-Casinos.com, o MB WAY e o Multibanco estão presentes em todos os operadores que lista.

A referência Multibanco, composta por entidade, referência e montante, paga-se na caixa automática, no homebanking ou na aplicação do banco. O MB WAY pede apenas um número de telemóvel associado a um cartão. Nenhum dos dois exige que o balcão esteja aberto.

Do lado do Governo, a resposta mais visível é o projeto-piloto Multibanco + Perto, apresentado a 6 de julho em Tó, no concelho de Mogadouro. Os terminais SmartPOS, geridos pelas juntas de freguesia, fazem cerca de 90% das operações de uma caixa automática, do levantamento ao pagamento de serviços. Cabe às juntas assegurar o dinheiro necessário para os levantamentos, e o Governo conta chegar assim a mais cerca de 700 mil pessoas. Entre as até 30 freguesias da fase piloto está a de Coriscada, na Mêda, também no distrito da Guarda, onde o serviço estava previsto para depois do arranque em Mértola.

Também falha. Em fevereiro de 2022, quando a rede de terminais de pagamento caiu em todo o país ao final de uma sexta-feira, as caixas automáticas e o MB WAY continuaram a funcionar, enquanto as filas se formavam nos supermercados e nas bombas de combustível.

Na Guarda-Gare, a falha é de balcão. O INTERIOR noticiou em setembro o prolongamento do encerramento. Nessa altura, o jornal ainda não tinha conseguido que o banco explicasse os motivos da decisão.