Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Sabugal e Seia entre os municípios apoiados para abate de javalis

Os municípios de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Sabugal e Seia, no distrito da Guarda, estão entre os concelhos abrangidos pelo projeto-piloto do Governo lançado esta quarta-feira, 14 de outubro, que prevê incentivos financeiros para reforçar o abate de javalis. A iniciativa é coordenada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), abrange 65 municípios de Portugal continental e conta com uma verba global de 500 mil euros até maio de 2027.

A iniciativa surge como resposta ao crescimento das populações de javali e aos impactos associados, nomeadamente os prejuízos causados na agricultura e na floresta, o aumento da presença da espécie em áreas urbanas e periurbanas e a sinistralidade rodoviária. Acrescem as preocupações de natureza sanitária, em particular a necessidade de reforçar a prevenção da Peste Suína Africana.

«O incentivo é de 50 euros por macho e 70 euros por fêmea, relativamente aos exemplares contabilizados acima dessa média. Está ainda previsto um apoio adicional de 10 euros por exemplar encaminhado para um estabelecimento aprovado de manuseamento de caça, promovendo o aproveitamento da carne em condições de segurança alimentar. O apoio financeiro está limitado a 2 mil euros euros por zona de caça», adianta o Governo em Diário da República.