Cinco investigadores da Universidade Politécnica da Guarda entre os 2% mais citados do mundo pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade Politécnica da Guarda (UPG) tem cinco investigadores entre os 2 por cento de cientistas mais citados do mundo, de acordo com o mais prestigiado ranking mundial de investigação, o “World’s Top 2% Scientists 2026”, elaborado pela Universidade de Stanford (Estados Unidos) em colaboração com a Elsevier.

A presença destes cinco docentes e investigadores no grupo «restrito e de maior impacto científico a nível mundial» resulta dos indicadores de citação da base de dados Scopus, uma das maiores e mais completas plataformas de indexação de publicações científicas a nível mundial – também gerida pela Elsevier.

Segundo a UPG, a manutenção destes investigadores no ranking “World’s Top 2% Scientists” constitui «um novo indicador da capacidade científica da Universidade Politécnica da Guarda» e resulta «da prioridade dada à investigação» na instituição.

«A confirmação, pelo segundo ano consecutivo, do interesse que o trabalho de investigadores da Universidade Politécnica da Guarda desperta nos meios académicos mundiais constitui um reconhecimento importante da capacidade científica que temos vindo a construir», afirma Joaquim Brigas, reitor da UPG, citado num comunicado enviado a O INTERIOR.

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