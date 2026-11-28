O Natal chega ao La Vie Guarda no próximo domingo (15 horas) com uma parada formada por personagens natalícias e uma banda de música para proporcionar alegria e animação a miúdos e graúdos.

Sob o mote “Onde o Natal ganha vida”, a programação contempla ateliers de pinturas faciais (dia 1), decorações para árvores de Natal (dias 5 e 6), de cartões de natal (dia 8), cartas para o Pai Natal e Conto de Natal (dias 12 e 13), de fantoches de dedo (dias 19 e 20), de bonecas das bolachas (dia 21), de bola de Natal (dia 22) e de velas de Natal (dia 23). Os mais pequenos poderão participar nas atividades, gratuitamente, para dar largas à imaginação e preparar a quadra através de trabalhos manuais. No dia 5 haverá um workshop de sensibilização sobre higiene oral pela Smile.up. Durante estes dias poderá contar ainda com a presença do Pai Natal, que proporcionar às crianças momentos inesquecíveis. Com esta iniciativa, o La Vie Guarda aposta numa programação que «aproxima a comunidade e proporciona experiências para toda a família, valorizando a criatividade, a sensibilização e a partilha que tornam esta época tão especial».