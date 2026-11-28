A mítica prova “Invernal de BTT – Cidade da Guarda” corre-se no domingo por caminhos rurais, trilhos e estradas secundárias do concelho. A partida da maratona GPS (60 quilómetros e 1.500 metros de desnível positivo) está marcada para as 8h30, junto ao pavilhão municipal de São Miguel, onde ficará também a chegada.

Organizada pelo Clube de Montanhismo da Guarda, em parceria com o município, a iniciativa conta com 827 bêtetistas inscritos em nome individual e em representação de mais de 250 equipas e clubes de todo o país. Os participantes da meia maratona (40 quilómetros com 700 metros de desnível positivo) partem pelas 9 horas e dez minutos depois saem os atletas da minimaratona (20 quilómetros e 300 metros de desnível positivo). Para as 10 horas está agendada o início das provas do Encontro de Escolas, no Parque Urbano do Rio Diz. Apenas as distâncias de maratona GPS e meia maratona terão classificação.