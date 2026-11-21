O Tortosendo Rock acontece este sábado na Casa da Vila e o destaque desta edição são os LedOn, banda tributo aos Led Zeppellin.

O grupo de Lisboa está de regresso dez anos do seu último concerto naquela vila do concelho da Covilhã. O cartaz conta ainda com as atuações de JC & Os Heróis de Shaolin e do DJ Rui Caramelo, que ficará responsável por prolongar a animação ao longo da noite. Os concertos têm início pelas 22h30, numa iniciativa organizada pela Associação Jovem do Tortosendo (AJT), com o apoio da Junta de Freguesia local e do município da Covilhã.